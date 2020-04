Vale a pena ver de novo: os jogos do Brasil na Copa de 1982

Foi uma bela goleada por 4 a 0, com dois gols seguidos de Zico, um de Falcão e um de Serginho. Não importa que do outro lado do campo estivesse o fraco time da Nova Zelândia, uma nação mais afeita ao rúgbi e que participava pela primeira vez de um Mundial de futebol. A partida, válida pela terceira rodada da Copa de 1982, foi mais uma linda exibição de uma equipe que jogava por música – no caso, “Voa Canarinho”, gravada na voz de Júnior, hino de uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, se não a melhor.

A reprise do jogo contra os neozelandeses tem dia e horário marcados: hoje (9), às 19h, na SporTV. Em meio à suspensão dos torneios de futebol no mundo inteiro devido à pandemia causada pelo coronavírus, as emissoras abertas e pagas de TV têm transmitido jogos históricos da Champions League, Libertadores da América e Copa do Mundo, entre outros torneios. Ótima oportunidade para quem era muito novo na época desses duelos ou quer relembrar a emoção de tempos atrás.

Até mesmo a TV Globo, geralmente avessa a reprises, resolveu abrir uma exceção. No domingo de Páscoa, às 16h, a emissora programou a exibição da final da Copa de 2002 entre Brasil e Alemanha. Nos bastidores, o comentarista Galvão Bueno teria defendido a transmissão de jogos passados, alegando que seria um alento aos fãs do futebol nesse momento de estádios vazios. A partida terá a narração original de Galvão Bueno, com comentários de Paulo Roberto Falcão, Casagrande e Arnaldo Cezar Coelho.

Comenta-se ainda que, a depender da audiência da final entre Brasil e Alemanha, a Globo poderá colocar outros jogos memoráveis em sua grade. Outros esportes, como o tênis, têm sido reprisados nesses dias pelos canais esportivos, o que gerou inclusive mal-estar no meio. Em sua conta no Twitter, Fernando Meligeni desabafou: “Pergunta que não ofende. A Sportv só tem jogo do Guga pra reprisar? Não tem do Jaime, do Saretta, do Bellucci, meu e do resto dos tenistas? Ah a história do tênis é apenas de um tenista. Entendi.”

Incômodos à parte, confira abaixo a programação das principais reprises de partidas históricas de futebol de hoje a domingo:

QUINTA-FEIRA (9/04)

Barcelona x Girona (Campeonato Espanhol 2018/2019) – 6h30, na ESPN Brasil

Manchester United x Liverpool (Premier League 2008 / 2009) – 12, ESPN Brasil

Brasil x Nova Zelândia (Copa do Mundo 1982) – 19h, na SporTV

SEXTA-FEIRA

Cruzeiro x São Paulo (final Copa do Brasil 2000) – 12h, na SporTV

Brasil x Argentina (Copa do Mundo 1982) – 19h, na SporTV

SÁBADO

Arsenal x Chelsea (Premier League 2003/2004) – 12h, na ESPN Brasil

Corinthians x Palmeiras (Campeonato Paulista 1993) – 14h, na Band

Brasil x Itália (Copa do Mundo 1982) – 17h30, na SporTV

DOMINGO

Brasil x Alemanha (Copa do Mundo 2002) – 16h, na TV Globo

Real Madrid x Barcelona (Campeonato Espanhol 2018/2019) – 20h, na ESPN Brasil