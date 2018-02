Usuário do Tinder atrai matches com apresentação de Power Point

Fazer com que seu perfil se sobressaia no Tinder pode ser muito difícil e Sam Dixey, um britânico, acreditou que conseguiria fazer isso ao criar uma apresentação sobre si mesmo no Power Point.

“Porque você deveria dar like – Uma apresentação por Sam” é a mensagem que os usuários do aplicativo de relacionamentos se deparam ao entrar em contato com o perfil do rapaz.

O que se segue são slides explicando o que Sam gosta de fazer como “longas caminhadas na praia” e “piadas de ‘pai'”. Depois, ele traz uma lista dos benefícios que alguém terá ao sair com ele. Entre as vantagens, ele diz que “tem uma conta no Netflix”, “sabe todas as regras de jogos com bebidas” e “não é tão ruim no sexo”.

Continuando, o slide seguinte traz avaliações ‘completamente verdadeiras’ sobre si. Uma delas, creditada ao Donald Trump, diz que ele faz ótimas apresentações no Power Point.

Uma usuária gostou tanto da ideia de Sam que, além de dar like, compartilhou o perfil dele no Twitter, onde a postagem teve, até o momento da publicação desta matéria, mais de 24 mil compartilhamentos e 103 mil curtidas.