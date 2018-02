Usain Bolt assina com clube de futebol

A lenda do atletismo Usain Bolt, aposentado das pistas desde o ano passado, anunciou nesta segunda-feira no Twitter que assinou com um clube de futebol, sem revelar o nome da entidade.

“Acabo de assinar com uma equipe de futebol. Descubra qual o clube no dia 27 de fevereiro”, anunciou Bolt em vídeo publicado no Twitter.

O campeão jamaicano é um apaixonado por futebol. Em janeiro, anunciou que faria testes no Borussia Dortmund em março.

“Um dos meus grandes sonhos é jogar no Manchester United”, nunca escondeu o ex-atleta.