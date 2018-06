Uruguai resolve no 1º tempo, vence Rússia e lidera grupo A

Samara – Em confronto direto pela liderança do grupo A da Copa do Mundo, o Uruguai conquistou a primeira posição ao vencer a Rússia por 3 a 0 nesta segunda-feira na Cosmos Arena, em Samara, em jogo na qual a dona da casa teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo.

Ainda no 11 contra 11, a ‘Celeste’ abriu 2 a 0, com um gol em cobrança de falta de Suárez e outro contra de Cheryshev, em quem um chuta de Laxalt acabou desviando. Ainda antes do intervalo, Smolnikov recebeu cartão vermelho e deixou a equipe anfitriã com dez homens.

A segunda etapa foi mais morna, mas nos instantes finais Cavani conseguiu balançar a rede pela primeira vez neste Mundial, fechando o placar.

Ao vencer seus três jogos por uma fase de grupos pela primeira vez na história, a bicampeã mundial confirmou-se no topo da tabela, com nove pontos, enquanto a Rússia, que jogava pelo empate para ser líder, ficou com seis.

As duas seleções ficam esperando a definição do grupo B, que acontecerá ainda hoje, a partir das 15h (de Brasília), para saberem o adversário nas oitavas. Espanha, Portugal e Irã ainda têm chances de classificação. A ‘Celeste’ jogará no próximo domingo, em Sochi, contra o segundo colocado, enquanto a representante da Uefa voltará a campo no dia seguinte em Moscou para medir forças com quem ficar em primeiro. EFE