Uruguai marca no fim e arranca vitória sobre o Egito na estreia

Ecaterimburgo – Em um jogo marcado pela ausência de Mohamed Salah, ainda se recuperando de lesão, e pela atuação abaixo do esperado da dupla de ataque ‘celeste’, formada por Luis Suárez e Edinson Cavani, o zagueiro Diego Giménez resolveu ao marcar um gol nos minutos finais e garantiu a vitória do Uruguai sobre o Egito por 1 a 0 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo.

A partida disputada no Estádio Central, em Ecaterimburgo, teve baixo nível técnico, marcação forte e muitos erros de passe e finalização, o que fez com que a rede demorasse a balançar. Tudo apontava para um empate sem gols, até que aos 44 minutos do segundo tempo o defensor aproveitou cobrança de falta e fez de cabeça.

Quem tem motivos para lamentar o acerto de Giménez é a Rússia, que ontem abriu a Copa goleando a Arábia Saudita e por isso ia liderando o grupo A da competição de maneira isolada, com três pontos. Entretanto, a bicampeã mundial também chegou a três, embora leve a pior no saldo. Africanos e asiáticos ainda não pontuaram.

Os ‘Faraós’ voltarão a campo na próxima terça-feira para enfrentar a dona da casa em São Petersburgo. Um dia depois, a bicampeã mundial medirá forças com os sauditas em Rostov-no-Don.