Uruguai elimina Portugal da Copa com 2 gols de Cavani

Sochi – Em noite inspirada do atacante Edinson Cavani, autor de dois gols, o Uruguai venceu neste sábado Portugal por 2 a 1, no Estádio Olímpico Fisht, em Sochi, e garantiu lugar nas quartas de final da Copa do Mundo, em que enfrentará a França.

O resultado do duelo de hoje sela a eliminação dos atuais campeões europeus e de mais um dos super astros do torneio, o atacante Cristiano Ronaldo. O camisa 7, que fez história na Rússia, ao balançar a rede pela quarta edição, se igualando a Pelé e aos alemães Uwe Seeler e Miroslav Klose, se despede sem conseguir marcar em jogo de fase eliminatória do Mundial.

O placar do duelo em Sochi foi aberto pela Celeste aos 7 do primeiro tempo, em conclusão de tabela incomum, feita de longa distância, entre os atacantes Edinson Cavani e Luis Suárez. O atacante do Paris Saint-Germain inverteu bola da direita para o companheiro e recebeu de volta dentro da área, para finalizar em forte cabeçada.

A igualdade veio aos 10 da etapa complementar, também com uso do jogo aéreo. O lateral-esquerdo Raphael Guerreiro cruzou da esquerda, o zagueiro Pepe subiu mais que a zaga celeste e testou firme para a rede, no primeiro gol sofrido pelos uruguaios na competição.

Depois de ver o adversário voltar melhor do intervalo, o incansável Uruguai voltou a liderar o placar aos 17, em linda finalização de Cavani com o pé direito. O goleador, no entanto, teve que deixar o campo cerca de dez minutos depois, por causa de problema muscular na panturrilha esquerda.