Upgrade no café: quatro dicas para quem leva a bebida a sério

Coffee Travel Bag Orfeu

Não é de estranhar se num futuro próximo os aficionados por cafés especiais só saiam para um fim de semana na praia com os próprios grãos na bagagem. No que depender da Orfeu o hábito já pode ser colocado em prática. Ela criou uma mala de couro sintético confeccionada a mão com divisórias que permite acomodar pacotes de grãos, moedor, xícaras e o equipamento necessário para seu método preferido de moagem. R$ 239, loja.cafeorfeu.com.br

Coffee Travel Bag Orfeu Coffee Travel Bag Orfeu

Barisieur

Um despertador que te acorda com o suave barulho da água fervendo e o cheiro do café ou de um chá invadindo suas narinas. Lançado em 2016 na plataforma de financiamento coletivo Kickstarter, o equipamento ganhou fama após um dos fundadores se reunir com Richard Branson, o dono do conglomerado Virgin. Tem filtro de metal, bandeja de madeira e gaveta para armazenamento de chá e café. US$ 445, us.barisieur.com

Barisieur Barisieur

Roest Sample Roaster

Você talvez ainda não faça parte da turma que se aventura a torrar o próprio café. Mas se for o caso, este equipamento produzido na Noruega pode virar seu novo sonho de consumo. Basta despejar os grãos crus em um compartimento, determinar o perfil desejado entre os pré-definidos – é possível alterar tanto a temperatura quanto a entrada do ar – e aguardar pelo menos 3 minutos. Cada perfil de torra pode ser gravado pelo aparelho, que pode ser conectado ao seu smartphone via sistema wireless. € 5.500, roestcoffee.com

Roest Sample Roaster Roest Sample Roaster

Kanzo Hiku

Assim como ainda há quem prefira câmeras fotográficas analógicas há os devotos dos moedores manuais de grãos de café. Este, de aço inoxidável, permite moer 50 gramas de grãos por vez. Seu principal atributo é o anel que é capaz de alterar a espessura final do café. Acredite: existe uma ideal para o café expresso e outra adequada só para o filtro japonês Hario V60. US$ 279, kansocoffee.com