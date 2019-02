Universal Resort divulga informações sobre novo parque temático

A Universal Orlando Resort, famosa por seus parques temáticos baseados nos filmes da empresa, acaba de anunciar algumas novidades a respeito do mais novo parque aquático: o Volcano Bay, que será aberto ao público no dia 25 de maio deste ano.

Como informa a própria empresa, “Volcano Bay é um paraíso tropical criado por um mito e descoberto por uma lenda. Ele foi descoberto pela tribo Waturi, com a ajuda de um peixe mágico destinado a guiá-los até seu novo lar”.

–

Este, que é o terceiro parque temático do complexo de Orlando (composto por CityWalk e Islands of Adventure), foi especialmente projetado pela equipe Universal Creative, que criou todo o visual inspirado em viagens pelo Pacífico Sul.

O vídeo conceitual de divulgação, que foi ao ar ano passado, pode ser conferido abaixo:

De acordo com o comunicado oficial, o parque “apresentará uma variedade de experiências, desde as mais desafiadoras até as mais calmas, incluindo uma piscina de ondas multidirecionais com praias de areia, um sinuoso e tranquilo rio, passeios de boia ziguezagueantes, tobogãs de alta velocidade que despencam do topo do vulcão até as águas lá embaixo e muito mais”.

Além disso, para facilitar a experiência dos usuários (e tratando-se de um parque aquático), haverá uma pulseira para permitir a entrada nas atrações (como um ticket digital), previnir a necessidade de filas (com um sistema virtual inteligente) e proporcionar ainda algumas interações com os cenários do parque.

–

Para mais informações (e compra de passagens), acesse o site oficial da Universal Resort clicando aqui.