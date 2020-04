UNICEF lança podcast educacional para crianças durante a quarentena

O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) lançou, nesta terça-feira (28), o podcast “Deixa que Eu Conto”, voltado para crianças em processo de alfabetização e suas famílias, para que elas tenham acesso a atividades que complementem o conteúdo ensinado nas escolas e dêem continuidade ao aprendizado durante a pandemia de coronavírus.

A iniciativa traz histórias, brincadeiras e atividades com foco no desenvolvimento infantil por meio de áudios de até 30 minutos, apresentados pelas contadoras de história Carol Levy e Kiara Terra.

Todos os conteúdos são gratuitos e estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no site do UNICEF. Eles também serão divulgados para emissoras de rádio de todo o Brasil e compartilhados via WhatsApp.