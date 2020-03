Under Armour lança novo tênis em parceria com Stephen Curry

O jogador de basquete Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, estreou nessa semana novo lançamento, fruto da parceria com a marca Under Armour. A novidade é o novo tênis Curry 7 Pi Day PE. O nome é curioso, mas tem a ver com a data de aniversário de Curry, 14 de março, que em 2020 completou 32 anos. A data é conhecida como “Dia do Pi” (constante matemática cujo valor aproximado é 3,14).

O lançamento, em preto e branco, prima pelo design discreto, podendo ser usado tanto nas quadras de basquete quanto no dia a dia. Em edição limitada, o modelo traz plataformas de amortecimento UA HOVR e Micro G.

Detalhe curioso: no calcanhar do calçado, há a inscrição dos trinta primeiros algarismos do Pi (3,14159265358979323846264338327). O trinta não é à toa, já que é o número da camisa de Curry.

A marca já colocou à venda a novidade, por R$ 999,90.

Curry 7 Pi Day PE, da Under Armour Curry 7 Pi Day PE, da Under Armour

