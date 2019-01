Uma nova moda invade as festas de casamento

Stephanie Cain, do The New York Times

Por Stephanie Cain, do The New York Times

Os banheiros e lounges femininos em festas de casamento estão muitas vezes cheios de convidadas suadas e às vezes despenteadas por causa de um longo dia e uma noite de atividades ou alguns passos na pista de dança.

Não seria bom ter um cabeleireiro e maquiador para dar um trato no penteado, retocar a sombra ou iluminar os lábios?

Alguns casais estão contratando empresas de beleza para seus convidados e proporcionando outras amenidades focadas no glamour.

“Se pensar bem, você foi para a igreja, tomou o ônibus, chegou à recepção e foi ao banheiro, bastante coisa – especialmente se estiver muito quente lá fora”, disse Tara Guerard, planejadora e designer de eventos em Charleston, Carolina do Sul. E acrescentou: “Se houver alguém lá para cuidar do seu cabelo e dar um jeito no suor, vai ser incrível.”

Guerard, que dirige a Tara Guérard Soirée, começou recentemente a instalar bares de beleza nos banheiros femininos nas recepções dos casamentos que organiza. Dependendo do tamanho do evento, ela terá de dois a três cabeleireiros e maquiadores disponíveis, com batons, cacheadores, spray de cabelo e muito mais para corrigir qualquer problema de beleza. O local é enfeitado com flores e uma placa dizendo “Glam Bar”.

Ela colabora com uma maquiadora e cabeleireira freelancer, Deidre Outlaw, que teve a ideia.

Outlaw frequentemente ouvia das noivas que elas queriam um retoque antes da recepção, após suas inevitáveis lágrimas durante a cerimônia. “Pensei que esse poderia ser um grande serviço para oferecer aos convidados também”, disse ela.

As duas observaram que o serviço é particularmente bem-sucedido em meses quentes de verão. Em junho passado, Outlaw organizou um glam bar em um casamento em Adairsville, Geórgia, em um espaço cheio de charme, mas sem ar-condicionado. “Dizer que foi um sucesso total é um eufemismo”, disse ela sobre o fluxo constante de convidadas à procura de retoques. “Demos um trato rápido de cinco minutos para arrumar o cabelo, as zonas de brilho no rosto e o batom.”

Brittany Lo, fundadora da Beautini, um negócio de penteado e maquiagem na cidade de Nova York, também oferece comodidades de beleza para os convidados de casamentos e outros eventos sociais. Ela se instala no lounge dos grandes banheiros de hotéis de luxo, em quartos privados perto da área de recepção se o banheiro for pequeno, ou ao lado da cabine de fotos. Mesmo os hóspedes do sexo masculino podem receber um pouco de pó.

“As pessoas correm para o banheiro a cada 10 danças mais ou menos para se certificar de que a maquiagem está no lugar e que nem tudo está uma bagunça. Por isso, fornecemos um serviço diferenciado: alguém rapidamente faz o cabelo e a maquiagem, e então o convidado corre de volta para a pista de dança”, disse Lo.

Ela conta que cerca de 40 por cento das noivas com as quais trabalhou optaram por manter um maquiador e cabeleireiro à mão durante todo o dia para retocar seu look. E, porque normalmente a cobrança é feita por hora, elas frequentemente mantêm o estilista por um tempo determinado no bar de beleza.

“Essa experiência adicional e o elemento surpresa dão aos convidados a possibilidade de se divertir mais do que esperavam quando chegaram à cerimônia de casamento naquele dia”, disse ela.

Em seu casamento em 2018, Katherine Daugherty-Smillie contratou um maquiador da Beautini durante todo o dia, desde a cerimônia na igreja e as fotos no Central Park até sua recepção no Parker New York. O maquiador estava disponível para ajudar a ela e a suas convidadas.

“Foi certamente a melhor decisão que tomei em matéria de beleza para o casamento”, disse Daugherty-Smillie, 28 anos.

Era importante, acrescentou ela, estar “no momento” e curtir seu novo marido e seus convidados. “Ter alguém responsável por não me deixar manchada de batom, alguém para retocar meu delineador ou a base, permitiu que eu aproveitasse cada segundo”, disse Daugherty-Smillie. “Eu não queria me preocupar constantemente com retoques, nem ter de carregar uma bolsa de maquiagem.”

As redes sociais ajudaram a incentivar a demanda por esses serviços.

“Tudo isso mostra como as fotos são importantes hoje”, disse Lo, observando que a maioria dos casais tem um fotógrafo profissional, um cinegrafista e uma cabine de fotos, além de hashtags para compartilhar imagens no Instagram. “Os casais sabem que as pessoas valorizam a aparência agradável, sem brilho, nas fotos, e essas opções permitem que todos estejam ótimos.”

No entanto, o bar de beleza e a equipe de glamour durante todo o dia não são baratos. Os preços por hora ficam normalmente entre US$ 100 e US$ 250 por estilista. Dependendo do número de convidados, um casal pode querer três ou quatro profissionais, o que poderia facilmente chegar a milhares de dólares para o dia inteiro.

Mas há maneiras menos caras de adotar essas ideias.

Guerard gosta de distribuir toalhas frescas na pista de dança durante os meses de verão, uma ideia, diz ela, que roubou da piscina de um hotel de Miami há mais de dez anos. As toalhas são simplesmente embebidas em água fria e os garçons as oferecem durante a recepção.

Ela também sugere oferecer “kits de emergência”, que são deixados na recepção. Os kits de Guerard incluem antiácido, aspirina, colírio e outros itens de primeiros socorros para amenizar qualquer ressaca no dia seguinte. Ela encomenda sacos de musselina com uma cruz de emergência na Etsy ou na Amazon, e então os enche.

“Todas essas coisinhas são baratas, e as pessoas realmente apreciam a atenção”, disse ela.