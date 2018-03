Uma exposição dedicada às mulheres cubanas

São Paulo – Até o dia 16 de abril, o Centro Cultural Butantã (CCB), em São Paulo, recebe a exposição fotográfica “Cubanas Libres, Independientes y sin cadenas”, da artista brasileira Paula Molinari.

O trabalho faz parte de um projeto da fotografa que visa imergir social e culturalmente em uma sociedade. Durante mais de um mês, Paula ficou em Cuba para entender mais sobre a sociedade cubana contemporânea – especialmente as mulheres daquele país.

De acordo com a artista, a exposição é 100% dedicada às mulheres cubanas que lidam não só com as dificuldades do país, mas também com os desafios de ser quem são naquele contexto.

“É a minha declaração mais pura de amor a Cuba e de admiração às mulheres cubanas”, afirma a artista.

Todo o lucro proveniente da exposição será revertido ao projeto “Mariposas” também conduzido por Paula, que visa trazer a arte e a força das mulheres cubanas ao Brasil.

Serviço

Exposição: “Cubanas Libres, Independientes y sin cadenas”

Local: Centro Cultural Butantã. Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1882 Butantã – São Paulo

Dias e horários: segunda a sábado das 9h à 1h da manhã e domingo das 11h às 23h

Valores: depende da programação da casa