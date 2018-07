Última temporada de “Game of Thrones” vai ao ar na primeira metade de 2019

Los Angeles – A oitava e última temporada de “Game of Thrones“, um dos maiores sucessos da história da televisão, será exibida na primeira metade de 2019, revelou nesta quarta-feira o presidente de programação da HBO, Casey Bloys.

Bloys não deu mais detalhes sobre os seis episódios que concluirão a ambiciosa e bem-sucedida adaptação televisivo da coleção de livros do escritor George R.R. Martin.

Com 38 estatuetas no Emmy, “Game of Thrones” é a série mais vencedora da história do prêmio e, com outras 22 indicações, parte como favorita para ampliar essa vantagem na 70ª edição do evento, que será realizada no próximo dia 17 de setembro, em Los Angeles.

Por outro lado, Bloys anunciou também que a série “Deadwood” ganhará uma versão no cinema após as tres temporadas exibidas na HBO entre 2004 e 2006. A elogiada série contava com Ian McShane, Molly Parker e Timothy Olyphant no elenco.

David Milch, criador de “Deadwood”, será o roteirista deste longa-metragem. A produção começará em outubro e espera-se que o filme possa chegar aos cinemas na primavera de 2019.