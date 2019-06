TV Cultura disponibilizará todo o seu acervo no Youtube

São Paulo — A TV Cultura anunciou que vai disponibilizar todo o acervo do canal em novo serviço de streaming. Grandes títulos que foram sucesso da emissora, especificamente entre os anos 1990 e 2000, estarão no ar no YouTube. Seriados como X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua e Cocoricó poderão ser revistos pelos internautas.

A ideia foi de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que é o responsável pelo conselho artístico da TV Cultura. Há tempos a emissora estuda uma forma de usar a tecnologia para disponibilizar o acervo de programas que marcaram a história do canal. No próprio YouTube, o canal Eu vi na Cultura oferece as aberturas dos principais produtos da casa.