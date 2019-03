Turnê “Nossa História”, de Sandy e Junior, ganha datas extras

São Paulo — A turnê “Nossa História“ da dupla Sandy e Junior ganhou novas datas depois de ter os ingressos esgotados em pouco tempo. Muitos fãs ficaram sem o ticket para ir aos shows depois de enfrentar filas enormes, tanto online quanto presencialmente.

No Rio de Janeiro, a nova apresentação será no dia 2 de agosto, às 21h30, enquanto em São Paulo o novo show será no dia 25 de agosto, às 20h.

A pré-venda de ingressos para os dois shows extras acontece nos dias 27 e 28 de março, exclusiva para clientes cartão Elo, a partir da 10h do dia 27 pela internet (Ingresso Rápido) e a partir das 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

As vendas para o público em geral começam no dia 29 de março, a partir da 00h01 pela internet (Ingresso Rápido) e 10h nas bilheterias oficiais de cada cidade.

Datas e locais dos shows

12/julho: Recife – Classic Hall

13/julho: Salvador – Arena Fonte Nova

19/julho: Fortaleza – Centro de Convenções

20/julho: Brasília – Nilson Nelson

02/agosto: Rio de Janeiro – Jeunesse Arena

3/agosto: Rio de Janeiro – Jeunesse Arena

17/agosto: Belo Horizonte – Esplanada do Mineirão

24/agosto: São Paulo – Allianz Parque

25/agosto: São Paulo – Allianz Parque

31/agosto: Curitiba – Pedreira Paulo Leminski

13/setembro: Manaus – Estúdio 5

14/setembro: Belém – Hangar