Turnê de Gilberto Gil abre temporada de grandes shows da MPB em SP

São Paulo – Reta final do ano, e São Paulo será cenário de uma sequência atípica de shows de grandes nomes da MPB – praticamente todos contemporâneos. Essa minitemporada é aberta nesta quinta-feira, 29, por Gilberto Gil, que estreia a turnê de seu novo disco, Ok Ok Ok, no Teatro Bradesco. No sábado, 1.º, tem outra estreia, do show de Gal Costa, inspirado também em seu novo álbum, A Pele do Futuro, no Tom Brasil.

No dia 8, Maria Bethânia e Zeca Pagodinho voltam à cidade juntos, no Credicard Hall, agora com o show de lançamento do CD e DVD De Santo Amaro a Xerém, com registro ao vivo da turnê homônima que os dois levaram para seis capitais. Nos dias 8, 9, 15 e 16, no Sesc Pinheiros, Milton Nascimento apresenta novamente para o público paulistano o show Semente da Terra.

Gal comemora essa programação intensa de shows dela e dos amigos na cidade. “Acho ótimo que todo mundo esteja trabalhando. Realmente, nós estamos em uma crise financeira grande, vamos ver como é que se desenvolve”, diz a cantora. “Acabei de chegar de Brasília, onde tinham cinco artistas fazendo show naquele final de semana. Impressionante. Eu fiz meu show e foi maravilhoso. É isso aí… todo mundo trabalhando e mandando bala!”

Ney Matogrosso também aparecia no time dos shows de fim de ano, mas sua apresentação marcada para o dia 22, em Florianópolis, não está mais confirmada. O show seria a première de uma turnê que ele ensaia há um mês em estúdio fechado. Nada é mais certo. “Melhor não, acho que não vai ficar pronto até lá. Já avisei a produtora local. Deve ficar para 11 de janeiro, no Rio.” Aos 77 anos, Ney acaba de retirar dos palcos uma de suas temporadas mais longas, do álbum Atento aos Sinais, que rendeu cinco anos. “Não digo que trabalho para pagar minhas contas, mas dinheiro acaba. Estou mesmo nos palcos porque ainda gosto.”

Caetano Veloso ainda não deu por encerrada a temporada com os filhos. Eles estarão juntos, de novo, nas edições da Argentina e do Chile em março de 2019.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.