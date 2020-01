Tudum, festival da Netflix, acontece pela primeira vez em São Paulo

1. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 1 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

2. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 2 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

3. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 3 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

4. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 4 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

5. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 5 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

6. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 6 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

7. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 7 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

8. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 8 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

9. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 9 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

10. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 10 /11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

11. Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo zoom_out_map 11/11 Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo (Maria Eduarda Cury/EXAME) Evento "Tudum" da Netflix em São Paulo

São Paulo – Seguindo os passos da CCXP, a Netflix criou a sua própria convenção: a Tudum Netflix. Acontecendo pela primeira vez no Pavilhão do Parque do Ibirapuera, o evento reúne atrações de algumas das séries originais mais famosas da plataforma – como Stranger Things, Sintonia e Sex Education – além de bate-papos com atores e shows que acontecem nos palcos do evento.

Gratuito e aberto para o público, o festival acontece durante os dias 25 e 28 de janeiro e é sujeito a lotação. Todos os dias, os portões abrem às 13h e o evento dura até 20h. Entre as experiências espalhadas pelos dois primeiros andares do pavilhão, estão o fliperama de “Stranger Things”, a tenda para fazer poções de “O Mundo Sombrio de Sabrina” e uma réplica da barraca do beijo presente no filme “Barraca do Beijo”.

Uma barbearia inspirada na série “Sintonia” e uma réplica do quarto da personagem principal de “Para todos os garotos que já amei” também estão entre as atrações do evento, assim como o banheiro para fotos de “Sex Education”. Além dos cenários para foto, os fãs que visitarem o evento também podem adquirir camisetas ou sacolas personalizadas com estampa feita na hora, pôsteres das séries originais e raspadinha gratuita. Lojas como a Intrínseca e a C&A também estão presentes no evento, com produtos inéditos sobre os originais Netflix.

Indo além das séries, o evento também conta com shows e bate-papos que foram divididos entre os dois palcos – Hawkins e Greendale. Os shows, como Tropkillaz, Projota e Anavitoria, acontecem no palco Hawkins, enquanto os bate-papos com personalidades como Dora Figueiredo, Maíra Medeiros e Mandy Candy acontecem no palco Greendale. Larissa Manoela, Whindersson Nunes e Giovanna Ewbank também passarão pelo palco Hawkins durante o evento, onde falarão sobre seus próximos projetos com a Netflix. Confira a programação completa aqui.