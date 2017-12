Trump inspira estátuas de cachorro para o Ano Novo na China

Pequim, 27 dez (EFE).- Doze meses depois que uma estátua gigante de Donald Trump caraterizado como um frango ficou popular na China como decorações do Ano Novo Lunar, uma figura similar, mas agora com o presidente americano caraterizado como um descomunal cachorro, promete dar muito que falar.

A estátua, colocada na mesma entrada de um shopping de Taiyuan (norte do país) onde o “frango Trump” ficou famoso, mede também 10 metros de altura e foi erguido para dar as boas-vindas ao Ano do Cachorro de Terra no calendário chinês, que começará em 16 de fevereiro de 2018.

Como no ano passado, o Trump canino é claramente identificável pela cor dourada do cabelo e as supercílios, o topete e o dedo indicador de uma das suas patas apontando para cima, o que imita um dos gestos mais característicos do presidente americano nos seus discursos públicos.

Além disso, o cão tem um colar vermelho, que se assemelha à cor favorita das gravatas do presidente americano.

Sim a tradição continua, o presidente Trump poderia “se converter” em um porco gigante em 2019 e um rato em 2020, tendo em conta os animais que vão reger esses anos de acordo com o calendário tradicional chinês.

Trump, primeiro presidente americano que consegue ser alvo de forma tão peculiar na principal comemoração dos chineses, é “cão de fogo” no horóscopo chinês, um animal que os orientais consideram associado à inteligência, ao trabalho duro e à sinceridade.