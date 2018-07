Três youtubers que postavam viagens morrem durante passeio no Canadá

São Paulo – Os youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper morreram durante um passeio no Parque Provincial de Shannon Falls na Columbia Britânica, no Canadá, na última terça-feira, dia 3 de julho. Os três pularam em uma piscina que estava 30 metros acima do local em que estavam.

O trio fazia parte de um grupo chamado “High on Life”, uma companhia de turismo de aventura cujos membros são conhecidos por publicar vídeos de viagens em diversos lugares do mundo. Os outros membros do grupo fizeram uma página em memória de Ryker, Alexey e Megan e publicaram um vídeo em tributo a eles.