Três dicas culturais para o fim de semana

John Lennon em Nova York por Bob Gruen

Especializado em clicar estrelas do rock, o fotógrafo Bob Gruen documentou John Lennon quando o músico, já um ex-beatle, viveu em Nova York, nos anos 70. Em exibição no MIS paulistano, as imagens de Gruen registram o dia a dia do músico depois do fim do quarteto, a relação com a Yoko Ono e sua rotina paterna — além de shows, festas e excessos. A exposição marca os 80 anos de nascimento de Lennon e os 40 anos de sua morte. Onde: MIS-SP, Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo. Até 7 de junho.

Agora ou Nunca — devolução: paisagens audiovisuais de Maureen Bisilliat

Nascida na Inglaterra há 89 anos, a fotógrafa Maureen Bisilliat já é mais brasileira do que muitos que vieram ao mundo por aqui. Radicada em São Paulo desde 1957, ela se notabilizou por se embrenhar nos rincões do país sobretudo a serviço da extinta revista “Realidade”. A instalação “Agora ou Nunca — devolução: paisagens audiovisuais de Maureen Bisilliat”, em cartaz no MIS paulista, é uma amostra da atuação da inglesa no universo audiovisual, iniciada nos anos 80. Concebida por ela e Rachel Rezende, reúne trechos de 12 vídeos desenvolvidos por Maureen. Onde: IMS Paulista, Avenida Paulista, 2.424, Consolação, São Paulo. Até 5 de abril

Hudinilson Jr.: Explícito

Morto em 2013, aos 56 anos, o artista ganhou fama por adotar a xerox como suporte artístico, no início dos anos 80. Adepto da auto representação, interessou-se ainda pelo estêncil, a arte postal, a performance, o grafite e as intervenções urbanas. “Ainda que íntima e particular, sempre calcada nas experiências pessoais, sua obra se prestou a testar os efeitos de estar exposto”, diz a curadora, Ana Maria Maia. Além dos trabalhos que se valem da chamada xerografia, a exposição reúne fotografias, xilogravuras, desenhos, documentos, cadernos e objetos. As 77 obras expostas na Pinacoteca fazem parte de um conjunto de 95 itens doados recentemente ao museu pela família de Hudinilson e pela Galeria Jaqueline Martins. Onde: Pinacoteca de São Paulo, Edifício Pina Estação, Largo General Osório, 66, Luz, São Paulo. Até 17 de agosto.