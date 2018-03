Trem de Neverland, o rancho de Michael Jackson, será leiloado

O rancho Neverland de Michael Jackson, que agora se chama Sycamore Valley Ranch, está à venda há quase três anos sem encontrar comprador. Mas os objetos que faziam parte dessa propriedade de cerca de 1.100 hectares têm tido mais sorte.

Mesmo antes de sua morte, em 2009, Michael Jackson tinha começado aos poucos a vender objetos de decoração, móveis, dezenas de estátuas de bronze e centenas de brinquedos e jogos de arcade da propriedade, em privado e em uma tentativa (fracassada) de leilão.

Um desses itens era um conjunto de trem elétrico, feito sob encomenda na Alemanha, que Michael Jackson comprou originalmente para que seus filhos brincassem. (Este conjunto não deve ser confundido com o trem de tamanho real que percorria grande parte do rancho).

“Ele girava ao redor de uma árvore”, diz Brigitte Kruse, proprietária da GWS Auctions, em Agoura Hills, a noroeste de Los Angeles. “Eu diria que são cerca de 12 metros de trilhos”, sobre os quais a locomotiva e seus quatro vagões davam voltas. Em cada vagão cabem duas crianças — ou um adulto que queira se divertir.

O trem foi comprado em 2008 ou 2009, diz Kruse, por um fã de Michael Jackson. “Ele coleciona recordações de Michael Jackson desde que tinha cinco anos de idade. Agora ele está na faixa dos 30 anos.”

Quando o trem foi comprado, o novo proprietário o guardou em um depósito. “O trem não foi tocado, nem usado, desde então”, diz Kruse.

Agora, o trem será leiloado pela GWS com uma oferta inicial de US$ 2.000. O vendedor “está com problemas de saúde e quer exibir o restante de sua coleção em um museu”, diz Kruse, acrescentando que a venda desta e de outras recordações de Michael Jackson de sua coleção é uma tentativa de levantar fundos para fazer a exposição.

Mercado de recordações

As peças fazem parte do leilão Lendas de Hollywood e da Música, que será realizado no dia 24 de março pela GWS e que inclui objetos de Michael Jackson, como uma luva com cristais Swarovski que ele usou na interpretação de Billie Jean durante a turnê “History” de 1997 (lance inicial: US$ 2.000), além de outras peças mais esotéricas, como um vidro de remédios receitado para Milton Berle (US$ 25).

Embora os elementos mais pessoais entre esses itens possam parecer estranhos, existe, de uma maneira geral, um mercado próspero para objetos de coleção de Hollywood.

“O interesse em colecionar recordações de Michael Jackson, desde que ele morreu, continuou”, diz Darren Julien, presidente e CEO da casa de leilões Julien’s Auctions. “A Ásia é um grande mercado, assim como a Rússia. E também, é claro, os EUA.”

Julien diz que espera que o trem oferecido pela GWS ultrapasse amplamente a oferta mínima. Essa também é a expectativa de Kruse.

“Ouvi números de US$ 20.000 a US$ 250.000”, diz ela. “Eu acho que quando se trata de objetos de Michael Jackson há interesse dos fãs dele e também dos colecionadores em geral.”