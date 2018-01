“Transformers” lidera indicações do pior filme de 2017

Los Angeles (EUA), 22 jan (EFE).- “Transformers: O Último Cavaleiro” obteve nesta segunda-feira a duvidosa honra de liderar as indicações da 38ª edição do prêmio Framboesa de Ouro, paródia do Oscar que premia os piores do ano, com um total de nove categorias, anunciou a fundação Golden Raspberry Award.

A produção foi indicada ao prêmio de pior filme, pior diretor (Michael Bay), pior ator (Mark Wahlberg), pior ator coadjuvante (Josh Duhamel e Anthony Hopkins), pior roteiro, entre outros.

Outro filme com grandes chances de se coroar como o pior do ano é “Cinquenta Tons Mais Escuros”, com oito indicações, incluindo as de pior atriz (Dakota Johnson) e pior ator (Jamie Dornan).

Os dois lutarão na categoria de pior filme junto com “Baywatch”, “Emoji: O Filme” e “A Múmia”.

Na categoria de pior atriz o destaque é a presença de Jennifer Lawrence, por “Mãe!”, e de Emma Watson, por “O Círculo”. Já na de pior ator aparecem os nomes de Tom Cruise (“A Múmia”), Johnny Depp (“Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”) e Zac Efron (Baywatch).

O espanhol Javier Bardem foi indicado ao prêmio de pior ator coadjuvante por “Mãe!” e “Piratas do Caribe”, categoria onde também concorrem Russell Crowe (“A Múmia”) e Mel Gibson (“Pai em Dose Dupla 2”).

Na categoria de pior atriz coadjuvante aparecem Kim Basinger (“Cinquenta Tons Mais Escuros”), Sofia Boutella (“A Múmia”), Laura Haddock (“Transformers: O Último Cavaleiro”), Goldie Hawn (“Viagem das Loucas”) e Susan Sarandon (“Perfeita é a Mãe 2”).

Os “ganhadores” serão revelados no dia 3 de março, na véspera da cerimônia do Oscar. EFE