Trajes usados por Meghan e Harry em casamento serão exibidos em Londres

Londres – O vestido e o traje usados pela duquesa de Sussex, Meghan Markle, e o príncipe Harry no casamento real realizado em maio serão exibidos no Castelo de Windsor e no Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, informou nesta quarta-feira o Palácio de Kensington.

Sob o título “A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex” (Um Casamento real: o duque e a duquesa de Sussex), a mostra abrirá suas portas no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, em 26 de outubro, e ficará em cartaz até 6 de janeiro.

Em 2019 as peças serão levadas a Edimburgo, onde ficarão expostas ao público de 14 de junho a 6 de outubro.

Os duques de Sussex se casaram no dia 19 de maio na Capela de Saint George, situada no Castelo de Windsor.

Para a ocasião, Meghan usou um vestido da estilista britânica Clare Waight Keller, diretora artística da marca francesa Givenchy.

A ex-atriz usou um vestido simples, branco com decote de ombro a omrbo e um véu transparente de cinco metros de comprimento.

Já o traje de Harry é um uniforme de Capitão-General da Marinha Real do Reino Unido e foi especialmente feito para o casamento pela marca londrina Dege & Skinner.

Na mostra poderá ser vista uma réplica deste traje, já que, segundo informou a organização, o filho de Charles e Diana usará o mesmo durante o período em que a exposição estiver em cartaz.