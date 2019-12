Trailer de Mulher-Maravilha 1984 é divulgado na CCXP 2019; assista

São Paulo – A espera acabou para quem queria o trailer da continuação da história de Diana Prince, a Mulher-Maravilha. Dois anos depois do primeiro filme, a Warner Bros divulgou neste domingo (8), em um painel na CCXP 2019, o trailer de “Mulher-Maravilha 1984”.

Assista:

A new era of wonder begins. #WW84 in theaters June 5. pic.twitter.com/803dDBaYTA — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) December 8, 2019

A estética do segundo filme parece ser diferente do primeiro. Para abraçar de vez as cores e a cultura dos anos 80, Patty Jenkins, diretora do filme, teve de abrir mão dos tons sóbrios do primeiro filme.

“É muito legal poder filmar em um período mais divertido do mundo moderno, longe das nuances da primeira guerra”, disse a diretora em uma coletiva de imprensa realizada nesta manhã, na qual EXAME estava presente.

“Mulher-Maravilha”, lançado em 2017, bateu recordes de bilheteria, arrecadando 821 milhões de dólares e se tornando o quarto filme mais rentável do universo da DC Comics.