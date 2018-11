“Toy Story 4” ganha primeiro primeiro teaser oficial

Madri – O primeiro teaser do tão aguardado “Toy Story 4” foi divulgado nesta segunda-feira, e com direito à apresentação de um novo personagem: um garfo com semblante tristonho e olhos de tamanhos diferentes chamado Forky.

O novo filme só chegará aos cinemas em junho de 2019, mas as primeiras imagens já foram suficientes para se tornarem o assunto mais comentado do mundo no Twitter.

No teaser, todos os brinquedos flutuam com as mãos dadas enquanto toca “Both Sides, Now”, de Joni Mitchell, em uma versão diferente da original. De repente, aparece Forky, entre Slinky e Woody.

“Eu não pertenço a esse lugar!”, grita o garfo, antes de se soltar e provocar o caos na roda formada pelos personagens do filme, que começam a se chocar uns com os outros.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Senhor e Senhora Cabeça de Batata, Rex, Porquinho, um marcianinho do Pizza Planet e Slinky aparecem nessas primeiras imagens do filme, dirigido pelo estreante Josh Cooley.