Total de bagagens perdidas cai 70,5% em dez anos no mundo

São Paulo – Um dos piores pesadelos para quem viaja de avião é ter sua bagagem extraviadas. Mas essa dor de cabeça parece estar se tornando cada vez menos frequente.

Relatório anual da Sita, empresa de tecnologia de aeroportos, mostrou que, entre 2007 e 2017, o número de malas perdidas caiu quase 71% no mundo.

O índice caiu de 18,88 malas perdidas a cada mil passageiros para 5,57 malas por mil passageiros.

As malas extraviadas são uma pequena parcela de 0,49% do total de malas viajadas (4,6 bilhões).

Por conta da falha no serviço, as companhias aéreas têm prejuízos grandes. Em 2017, no total, as aéreas tiveram 2,3 bilhões de dólares em prejuízo. Sem falar, claro, do prejuízo dos passageiros e consumidores.

Conexões

O momento em que a mala se perde costuma ocorrer entre conexões, na troca de aviões. 47% dos casos acontecem nessa etapa.

Casos

Do total de malas perdidas, 78% acabam chegando atrasadas, enquanto 17% chegam atrasadas e danificadas e 5% se perdem totalmente.