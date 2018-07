Torcedores ingleses vão à Rússia às pressas para semifinal da Copa

Londres – Dezenas de torcedores ingleses começaram a ir às pressas para Moscou nesta terça-feira para tentar fazer parte de um momento possivelmente histórico do esporte do país quando a Inglaterra enfrentar a Croácia em uma das semifinais da Copa do Mundo.

Aproveitando os ingressos extra disponibilizados pela Fifa e os assentos adicionais em voos com destino à capital russa, torcedores ingleses convergiram no aeroporto londrino de Heathrow cheios de esperança.

“Está uma loucura aqui na Inglaterra, realmente empolgante. Agora quero ir e ver como está sendo na Rússia”, disse o torcedor Michael Roberts, de 27 anos, enquanto esperava seu voo.

Já Bradley Goldenberg, de 46 anos, estava levando o filho para compartilhar a ocasião.

“Vencendo ou perdendo, estamos fazendo história. Estaremos lá, é uma oportunidade única na vida vê-los na Copa do Mundo”.

A vitória de 2 x 0 sobre a Suécia no sábado levou a seleção do técnico Gareth Southgate à sua primeira semifinal de Copa do Mundo em 28 anos, aumentando a possibilidade de a seleção inglesa vencer o torneio pela primeira vez desde 1966.

Até agora os torcedores da Inglaterra não compareceram em grandes números na Rússia, desestimulados pelos alertas de violência e por dificuldades logísticas.

Mas a British Airways, que registrou um aumento de 700 por cento na procura por voos para a Rússia em seu site desde a vitória inglesa sobre a Colômbia nos pênaltis na semana passada, liberou centenas de assentos em voos para Moscou usando aviões maiores.