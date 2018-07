Torcedores franceses comemoram time na final da Copa; veja imagens

São Paulo – Os torcedores franceses estão em êxtase. Nesta terça-feira, 10, a seleção da França venceu por 1 a 0 o time da Bélgica no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, e é a primeira finalista da Copa do Mundo.

Com a classificação, a seleção da França tornou-se o time com mais presenças em finais de Copa nas duas últimas décadas. Além do título em 1998, os franceses ficaram com o vice em 2006.

Veja imagens das comemorações.