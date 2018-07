Torcedores croatas ofuscam franceses no aquecimento para final

Moscou – Dezenas de croatas foram às ruas de Moscou, neste domingo, antes da primeira final do país em uma Copa do Mundo, cantando e balançando bandeiras no aquecimento para a histórica partida contra a França na capital russa.

Torcedores croatas no centro de Moscou aparentemente superaram os mais modestos franceses. O motivo pode ser, em parte, porque os croatas estão muito animados pelo seu time ter chegado mais longe do que se previa.

A Croácia eliminou a anfitriã Rússia nas quartas de final e a Inglaterra nas semis, dando alegria para o país de 4,2 milhões de pessoas.

“Perdendo ou ganhando, a Croácia vai pegar fogo”, disse o torcedor croata Kristjan Alapic, da cidade de Velika Gorila, no lado de fora do Teatro Bolshoi, em Moscou.

“Amanhã (segunda-feira) não espere que ninguém apareça para trabalhar. Isso une a população”.

Torcedores franceses estavam mais reservados antes da final e pareceram estar em menor número do que os croatas.

“Eu tenho visto muitos croatas. Isso realmente me atingiu”, disse o torcedor francês de 32 anos, Benjamin Haddad. “A atmosfera é muito croata no momento”.

Haddad não conseguiu explicar por que os torcedores franceses eram menos visíveis nas ruas de Moscou antes da partida, mas sugeriu que o entusiasmo dos croatas pode estar ligado com o sucesso imprevisto do time.

“É a primeira final da história da Croácia”, disse. “É uma surpresa para eles terem chegado aqui. É um momento ainda mais histórico para eles”.

(Reportagem adicional de Karolos Grohmann)