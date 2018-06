Torcedores brasileiros retomam confiança na Seleção de Tite

São Paulo – Embora muita gente torça o nariz quando o assunto é Copa do Mundo 2018, uma pesquisa inédita apontou que 71% dos brasileiros ficariam extremamente felizes e orgulhosos caso o Brasil conquistasse o hexacampeonato na Rússia. A maioria também está confiante com a Seleção Brasileira do técnico Tite.

O levantamento, desenvolvido pela SportsMatch, startup de tecnologia sobre fãs de esportes, e pela Santo Caos, empresa especializada em consultoria de engajamento, e batizado de “Engajamento do torcedor com a Seleção Brasileira”, apontou também que 53% dos brasileiros sentem orgulho da Seleção atual. Outros 56% afirmaram ainda que sentem alegria ao relembrar as conquistas de títulos anteriores.

A intenção do estudo – feito com quase 2.000 pessoas em diferentes partes do país – foi entender o que pensa e o que deseja o brasileiro sobre a Seleção e identificar também os diferentes perfis de torcedores que existem no por aqui – desde o fanático ao alheio a tudo que envolva futebol.

Perfis dos torcedores

Segundo a pesquisa, 25% dos entrevistados foram identificados como apaixonados pela Seleção. 37% foram considerados patriotas, ou seja, sentem orgulho do futebol do país. 13% foram definidos como torcedores que acompanham a movimentação da Copa, mas não se aprofundam muito sobre o assunto. 19% não ligam para a Copa e outros 6% afirmaram não gostar da Seleção.

O levantamento também concluiu que cerca de 30% dos brasileiros estão bem informados sobre a Seleção de Tite. 10%, no entanto, disseram não saber nada sobre o assunto. Já para 47% dos entrevistados, a Seleção faz parte da sua identidade como brasileiro, total ou parcialmente; 34% discordam em partes ou totalmente dessa colocação.