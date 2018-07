Torcedores brasileiros lamentam adiamento de sonho do hexa

São Paulo/Niterói – Torcedores brasileiros lamentaram nesta sexta-feira o adiamento do sonho do hexacampeonato mundial de futebol após a derrota pro 2 x 1 para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, mas apostaram no amadurecimento de alguns jovens jogadores do Brasil para tentar novamente em quatro anos no Catar.

“Eu ainda estou tentando pensar no que sentir, porque realmente foi um choque muito grande, achei que o Brasil passava. Mas eu acho que, assim, tem muita gente novinha lá, o pessoal vai crescer mais, vai amadurecer e ainda tem coisa para melhorar”, disse à Reuters o analista de inteligência de mercado Gabriel Toledo, 23 anos, enquanto se preparava para voltar para casa em uma rua na zona sul de São Paulo, após torcer pela seleção.

Para o administrador Jean Ramos, de 44 anos, que assistiu ao jogo em Niterói (RJ), a seleção comandada por Tite jogou bem, mas o dia era dos belgas.

“Jogamos bem, mas era o dia deles. Eles jogaram tão bem quanto a gente, mas o Brasil jogou, atacou, bateu, mas não deu”, lamentou. “O Brasil é sempre o favorito, qualquer competição que o Brasil entre, ele entra para ganhar. Só que hoje a Bélgica deu sorte.”

Os belgas abriram o placar aos 13 minutos de jogo com um gol contra de Fernandinho em uma cobrança de escanteio. O placar foi ampliado aos 31 minutos da primeira etapa em um contra-ataque bem finalizado por Kevin De Bruyne.

Na segunda etapa, o Brasil ainda pressionou, buscou o empate e conseguiu diminuir a desvantagem com Renato Augusto de cabeça, mas não foi o suficiente. Apesar da derrota, no geral, o clima era de menos crítica do que há quatro anos, quando a seleção foi humilhada em casa ao ser goleada por 7 x 1 pela Alemanha na semifinal.

“Fica triste para nós que, por sermos brasileiros, temos tanta paixão pelo futebol e sermos eliminados de uma forma assim inesperada, mas acontece né?… Achei que ia dar, a todo momento, apesar de termos voltado do segundo tempo 2 x 0, estava na confiança acreditando que viria até uma possível virada na partida”, disse o frentista João André Evangelista, de 30 anos, que assistiu o jogo no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo.

“Referente à geração, nós temos uma boa base, o Coutinho, Jesus, o próprio Neymar, que ainda é novo e terá outra Copa, e aí na próxima geração podemos ir mais forte, se continuar trabalhando com a mesma base que temos hoje, não desfazer o que temos”, avaliou.

Para a manicure Daniela Ferreira de Souza, 39, que viu o jogo em São Paulo, a atual geração “fantasia bastante”, mas pode melhorar. “Eles precisam amadurecer um pouco, acho que daqui a quatro anos estarão mais maduros e talvez seja melhor”, disse.

Críticas a Neymar

Apesar de um clima menos pesado do que na eliminação de quatro anos atrás, o fracasso na Rússia também gerou críticas. Os principais alvos: Neymar e os altos salários dos astros da seleção que atuam na Europa.

Toledo, por exemplo, defendeu a saída do astro do Paris Saint-Germain da seleção.

“Tem outros que estão lá há mais tempo que acho que já passou da hora de tirar. Por exemplo o Neymar, nunca achei que falaria isso, mas acho que não dá mais”, disparou.

Para Francisco Vignoli, 57 anos, funcionário público de Niterói, falta patriotismo aos jogadores comandados por Tite.

“Com esse time milionário, todos jogando lá fora, muita experiência, tinha que ganhar. Eu estou muito triste”, disse. “Foi falta de patriotismo. O dia que eles vestirem a camisa, derem o sangue como a seleção de 1970 deu… Hoje eles têm avião particular e hotel de primeira classe”, disse.

A Bélgica agora enfrentará a França por uma vaga na final do Mundial marcado para o dia 15 de julho.

(Reportagem adicional de Eduardo Simões, em São Paulo)