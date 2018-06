Torcedor tenta beijar repórter da Globo em entrada ao vivo na Copa

São Paulo – A repórter Júlia Guimarães, da Rede Globo, foi vítima de uma tentativa de assédio enquanto se preparava para entrar ao vivo no programa Esporte Espetacular neste domingo (24) antes do jogo entre Japão e Senegal, em Ecaterimburgo, na Rússia.

Enquanto ela se preparava para fazer a aparição ao vivo no programa da TV Globo, um torcedor tentou beijá-la de surpresa. A jornalista conseguiu se esquivar e repreendê-lo em inglês. Segundo a jornalista disse ao site do Globo Esporte, não é a primeira vez que isso acontece durante a Copa do Mundo 2018. “É horrível, eu me sinto indefesa, vulnerável”, afirmou.

Lamentável: torcedor tenta beijar repórter Julia Guimarães antes do jogo entre Japão e Senegal em Ecaterimburgo. Hoje o @showdavida exibe reportagem sobre assédio contra mulheres na Rússia pic.twitter.com/UpuF1KtNf9 — globoesportecom (@globoesportecom) June 24, 2018

Na semana passada, o vídeo de um grupo de brasileiros insultando uma mulher estrangeira com termos chulos repercutiu nas redes sociais e levou o Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF-DF) a abrir inquérito criminal para investigar o grupo de brasileiros. A instauração da investigação foi determinada com base nos artigos 1, 3 e outros da Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher.

Um dos homens que aparece no vídeo, o engenheiro Felipe Wilson, foi demitido nesta quarta-feira (20) da Latam Airlines, onde trabalhava no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). A Polícia Militar de Santa Catarina também abriu um processo administrativo disciplinar contra um tenente reconhecido entre os torcedores.

Ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco (OAB-PE) divulgou uma nota de repúdio ao grupo. Entre os homens que participaram da filmagem, de acordo com a nota, está o advogado Diego Valença Jatobá, que já foi secretário de turismo em Ipojuca (PE) e está regularmente inscrito na OAB-PE.