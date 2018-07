Tóquio apresenta mascotes e começa contagem regressiva para Jogos de 2020

Tóquio – O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, começou nesta terça-feira a contagem regressiva para a competição, a exatos dois anos de seu início, e apresentou os mascotes Miraitowa e Someity durante um evento que reuniu vários atletas na capital japonesa.

A cerimônia foi realizada junto à Tokyo Skytree, a torre de comunicação mais alta do mundo, e contou com a presença do presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, e da governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

Mori aproveitou a forte onda de calor que vem castigando a cidade há alguns dias e alertou sobre a importância de ter cuidado com as altas temperaturas quando a competição começar em de julho de 2020.

Entre os atletas convidados, estavam o tricampeão de judô Tadahiro Nomura, a ginasta Ryohei Kato e a nadadora Rikako Ikee.

Um vídeo projetado no palco mostrou o início da contagem regressiva de dois anos para os Jogos, enquanto os 634 metros de altura da Tokyo Skytree eram iluminados com as cores dos aros olímpicos.

A festa contou ainda com a presença de crianças, dançarinos e cantores japoneses que se apresentaram durante o evento.