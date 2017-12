Tóquio 2020 apresenta mascotes finalistas para as Olimpíadas

Tóquio – O Comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 apresentou, nesta quinta-feira, os projetos das três mascotes finalistas que representarão aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e cujo casal vencedor será eleito pelas crianças japonesas nos próximos meses.

Três pares de mascotes de estilos diferentes foram apresentados hoje durante uma cerimônia no colégio Kakezuka, no centro de Tóquio, onde participaram membros do painel de seleção da mascote e 116 estudantes do centro, que também aproveitaram para apontar suas favoritas.

O primeiro casal, de estilo futurista e tons azuis e rosas, representa “a tradição e inovação existente no Japão”, afirmaram os membros do comitê, explicando que é o preferido das crianças.

O segundo conjunto de mascotes conta com um estilo mais tradicional e representa o fogo e vento, enquanto a terceira é composta por uma raposa – kitsune – e um guaxinim – tanuki -, duas criaturas muito importantes no folclore japonês.

Um total de 6,5 milhões de crianças japonesas – das escolas do país e exterior – votarão no casal vencedor entre os dias 11 de dezembro a 22 de fevereiro, depois de realizar debates nas salas de aula sobre quais são os mais apropriados.

A mascote escolhida será anunciada após o término dos Jogos Olímpicos de Inverno, em PyeongChang (Coreia do Sul), no mês de fevereiro, e depois o painel de seleção vai escolher um nome e sua estreia deve acontecer em julho ou agosto de 2018.

As três finalistas foram escolhidas entre um total de 2.042 projetos feitos em cidades e povos de todo país asiático.

Em relação ao logotipo, o comitê organizador já apresentou em abril de 2016 o símbolo eleito para os Jogos, após descartar o primeiro projeto por suspeita de plágio.