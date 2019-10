Topper lança nova camiseta da seleção brasileira de rugby

Lembra quando falaram que o rugby um dia seria grande no Brasil? Esse dia está cada vez mais perto de acontecer, com um cenário cada vez mais consolidade do esporte no país, com patrocinadores fortes e duradouros.

Um dos principais apoiadores da modalidade, a Topper, lançou nesta terça-feira (16) o novo uniforme dos Tupis e Yaras para 2017. No quinto ano da marca como fornecedora oficial da Confederação Brasileira de Rugby, eles apostaram na valorização das referências indígenas com grafismos indígenas presentes nas mangas.

Em alusão às cores da bandeira do Brasil, o uniforme de jogo número 1 surge em amarelo com detalhes em verde. Já a camisa 2 tem predomínio do verde com recortes em branco, e o de treino vem na cor azul com detalhes em amarelo. A gola é bicolor e trabalhada com reforços essenciais para os jogadores de rugby.

A estreia dos novos uniformes acontecem neste sábado (20) na partida entre Brasil e Uruguai, válida pelo sulamericano de rugby, classificatório para a Copa do Mundo de Rugby de 2019.

As novas camisas da Seleção Brasileira de Rugby desenvolvidas para o consumidor possuem uma modelagem diferente da camisa de jogo, com uma proposta mais larga para o uso no dia a dia.