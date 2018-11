Tomorrowland ou Coachella? Veja pacotes para curtir festivais no exterior

São Paulo – É fã de música eletrônica e gostaria de ir ao festival Tomorrowland, realizado anualmente na Bélgica e que costuma reunir 400 mil pessoas em dois finais de semana, com atrações distribuídas em 16 palcos? Ou um fã de pop rock que tem vontade de ir ao festival Coachella, que acontece todo ano na Califórnia e que não tem edição no Brasil?

O desejo pode ser mais simples do que você imagina, e você nem precisa necessariamente se preocupar em comprar ingressos lá fora: há agências de viagens brasileiras especializadas em pacote para quem quer aproveitar festivais no exterior, como a GoFestivals, a Never Ends e a Inside Music Land.

A comodidade, conta Felipe Martignago, fundador da GoFestivals, é importante principalmente porque os pacotes vendidos podem incluir os ingressos para os eventos. “Em um festival como Tomorrowland os ingressos na pré-venda costumam se esgotar em menos de meia hora. Aí já começa a venda do primeiro lote e, se o viajante der bobeira, o preço aumenta muito conforme os lotes acabam. Para garanti-los, temos parceiros no exterior”.

Além disso, quem compra o pacote tem a opção de parcelar a compra do ingresso também, o que não acontece caso ele seja comprado diretamente no site do evento. Na GoFestivals, os pacotes podem ser parcelados em até 22 vezes. Na Never Ends, o pagamento pode ser parcelado em até sete vezes.

Além dos ingressos, os serviços podem incluir passagens aéreas, transfers do hotel para o evento e até vender moedas. Mesmo se a opção for ficar no camping dos eventos, para ter a experiência completa e interagir mais com os outros frequentadores, o pacote pode incluir um kit com barraca.

“Ficar em um camping em um evento como o Tomorrowland significa ter acesso livre a toda estrutura do festival, que não é pequena. Tem academia, salão de maquiagem, supermercado, loja de roupas, café e restaurantes. Tudo no espaço do evento”, explica Felipe.

Ir até a Europa apenas para ver um festival pode não ser o objetivo de muita gente. Por isso, as agências personalizam a viagem e podem incluir alguns dias em cidades como Amsterdam e Paris, por exemplo, mais próximas da Bélgica. É o que fazem a Never Ends e a GoFestivals.

As agências também têm pacotes para festivais eletrônicos menores, como o Ultra, em Miami, e também edições do Lollapalooza no exterior, em cidades como Chicago e Paris.

Para quem privilegia o visual do evento, a GoFestivals também oferece pacote para festivais de música eletrônica como o Loveweek, realizado em um beach club de uma ilha na Croácia.

Os preços variam de 8,4 mil reais a 12,3 mil reais. Festivais menores, como o Ultra, são mais baratos.

Em março do ano que vem, a Tomorrowland terá uma edição mais VIP, a Winter, que será realizada nos Alpes Franceses para um público bem menor do que a edição tradicional: 40 mil pessoas. A edição 2019 do festival, na Bélgica, acontece em julho. O Coachella será realizado em abril, enquanto o Ultra acontece em março. O Loveweek, na Croácia, acontece em julho.

Veja abaixo opções de pacotes oferecidos pelas agências de viagens:

Coachella

Coachella Valley Music And Arts Festival 2018 Coachella Valley Music And Arts Festival 2018

Período: 19/4/2019 a 21/4/2019 ou 26/4/2019 a 28/4/2019

O que inclui: passagens de ida e volta entre Guarulhos e Los Angeles; 4 noites de hospedagem com café da manhã; transfer de ida e volta do festival, ingresso para os três dias do festival e seguro viagem

Preço: a partir de R$ 12.390

Quem leva: GoFestivals

Tomorrowland + Amsterdam

Tomorrowland Tomorrowland

Período: 23/07/19 a 1/08/2019

O que inclui: passagem aérea de ida partindo do Brasil (Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador ou São Paulo) a Bruxelas e de volta partindo de Amsterdam; seguro viagem, hospedagem em Bruxelas, transporte de Bruxelas para a Antuérpia; hospedagem na Antuérpia, transfers diários nos três dias de evento; transporte terrestre da Antuérpia para Amsterdam; hspedagem em Amsterdam; acompanhamento de roteiro e suporte ativo. Não inclui ingressos para o festival.

Preço: R$ 8.675 (pacote completo) e R$ 7.849 (camping)

Quem leva: Never Ends

Ultra Miami

Ultra Music Festival 2018 Ultra Music Festival 2018

Período: 29/3/2019 a 31/3/2019

O que inclui: passagens aéreas de Guarulhos a Miami; 4 noites de hospedagem; ingressos para 3 dias do festival, seguro viagem

Preço: a partir de R$ 8.474

Quem leva: GoFestivals

Tomorrowland Winter

Período: 9/3/2019 a 16/3/2019

O que inclui: passagens aéreas de ida e volta de São Paulo para Lyon; 7 dias de hospedagem, transporte de ida e volta para o festival, ingresso oficial para os sete dias e acesso à festa “The Gathering”, seguro internacional Full Sport para 10 dias

Preço: R$ 11.828,33

Quem leva: GoFestivals