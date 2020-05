Tom Cruise filmará longa-metragem no espaço

O ator americano Tom Cruise rodará seu próximo filme em um set diferente: o espaço, a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), anunciou a Nasa.

A agência espacial está “entusiasmada” com a ideia de trabalhar com o protagonista de “Missão Impossível” e “Top Gun” para este filme, que ainda não teve o roteiro divulgado, anunciou no Twitter o diretor da Nasa, Jim Bridenstine.

O filme poderia “inspirar uma nova geração de engenheiros e cientistas” a trabalhar nas viagens espaciais, destacou Bridenstine.

Cruise ganhou fama por filmar as próprias cenas de ação e obteve a licença de piloto comercial após seu papel em “Top Gun” como Pete “Maverick” Mitchell, personagem que tinha um estilo arriscado de voar. De acordo com algumas informações, ele teria pilotado algumas aeronaves na tão esperada sequência do filme de 1986, previsto para estrear no fim do ano.

Mas se o mais recente projeto ousado prosseguir, Cruise será o primeiro astro de Hollywood a aparecer na tela de fora da atmosfera terrestre.

O site Deadline Hollywood já havia noticiado boatos sobre o filme no fim de semana, alegando que a empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, estava envolvida no projeto.

A SpaceX enviará astronautas ao espaço a partir do território dos Estados Unidos pela primeira vez em quase uma década ainda no mês de maio, a bordo da cápsula Crew Dragon, que seguirá até a ISS.

A SpaceX ainda não confirmou sua participação no projeto, mas Musk respondeu ao tuíte de Bridenstine com o comentário de que as “filmagens devem ser muito divertidas”.

O Deadline Hollywood afirmou que alguns detalhes do projeto de Cruise são conhecidos e que o longa-metragem não faria parte da franquia “Missão Impossível”. O sétimo filme da série deve ser lançado no próximo ano, depois que a pandemia de coronavírus adiou sua produção.