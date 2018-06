Tite diz que vai tomar caipirinha para comemorar vaga nas oitavas

Almir Leite e Ciro Campos, do Estadão Conteúdo

Por Almir Leite e Ciro Campos, do Estadão Conteúdo

Moscou – O técnico Tite afirmou nesta quarta-feira que iria tomar uma caipirinha para celebrar a vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia por 2 a 0 e a consequente classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Aliviado com a vitória e a evolução da equipe, o treinador se disse em paz após a equipe ter cumprido a missão. “Hoje eu me permito”, disse ele, no Spartak Stadium, em Moscou.

Na resposta de Tite estava embutida a revelação de uma apreensão que tomou conta da comissão técnica, por causa do rendimento aquém da equipe nos dois primeiros jogos em relação à expectativa que foi criada. “Essa equipe criou expectativa alta porque arrebentou em toda a fase de classificação, nos amistosos e nos amistosos recentes”, reconheceu o treinador.

Mas nos dois primeiros jogos as coisas não saíram como o esperado, e Tite tem uma explicação. “Mundial é novo ciclo. Queria que arrebentasse como arrebentou no segundo tempo contra a Croácia e contra a Áustria, mas a Copa tem uma característica diferente”, reconheceu.

Tite admitiu que Neymar mostrou uma grande evolução na partida contra os sérvios, mas se manteve fiel a seu estilo de não destacar um único jogador e sim todos os que fazem parte do grupo.

“Tem uma série de atletas que vão definir e ser protagonistas. O Gabriel Jesus fez dois gols no primeiro jogo, contra o Equador, foi protagonista. O Paulinho era o artilheiro da equipe até então, protagonista. O Marquinhos, o Thiago Silva, o Miranda pela regularidade.”

O treinador preocupou-se especialmente em sair em defesa de Gabriel Jesus, que novamente não teve uma boa atuação. “Artilheiro vive de fazer grande jogo. Por vezes a bola terminal surge para ele. Por vezes, uma bola parada que o Thiago faz. Futebol é assim. Essas coisas que nos fazem refletir, pensar. Ele tem essa condição.”

Mas Tite reconheceu que Roberto Firmino, o substituto direto de Jesus, está em grande fase e merecia uma chance. Mas não garantiu que ela virá nas oitavas de final, contra o México. “Uma das coisas que mais dói é deixar jogador de qualidade fora, o Firmino.”

Embora tenha visto evolução na seleção, Tite entende que a maneira de jogar na Sérvia também favoreceu. “Foi a equipe que mais propôs jogar contra nós, a Sérvia. Foram mais do que dois terços de domínio e de controle. A agressividade da Sérvia foi pela qualidade dela, ela tem jogadores técnicos e de imposição física.”

Sobre o México, adversário da próxima segunda-feira em Samara, Tite disse que iria começar a pensar depois. Mais precisamente durante o voo que levaria a seleção de volta a Sochi, ainda na noite desta quarta-feira pelo horário brasileiro, mas já madrugada de quinta-feira na Rússia.