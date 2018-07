Tite destaca competência da Bélgica e diz que Courtois estava “iluminado”

Kazan- O técnico Tite elogiou a atuação da Bélgica na vitória por 2 a 1 que eliminou o Brasil da Copa do Mundo nesta sexta-feira e disse que o goleiro Thibaut Courtois “fez a diferença” para o resultado.

Na entrevista coletiva após a partida, válida pelas quartas de final e realizada na Kazan Arena, Tite se esquivou das insistentes perguntas sobre uma suposta falta de sorte do Brasil, como no chute de Neymar, nos acréscimos, que obrigou Courtois a fazer uma grande defesa e mandar a bola para escanteio.

“Não gosto de falar em sorte. Futebol tem o aleatório, mas não gosto de falar de sorte. Quando é a nosso favor, é uma maneira educada de desprezar a nossa competência. Em sorte eu não acredito. O Courtois teve sorte? Não, esteve bem. A primeira bola bateu na trave, fazer o quê? A Bélgica teve competência e efetividade”, afirmou o treinador, lembrando de um lance no primeiro tempo em que, após um desvio de cabeça de Miranda, Thiago Silva mandou a bola no poste direito do goleiro belga.

Sobre Courtois, apesar de Kevin de Bruyne ter sido eleito o melhor jogador da partida pela Fifa, o técnico apontou o goleiro como o mais decisivo em campo.

“Pegamos um goleiro iluminado do outro lado. O Courtois, para mim, fez a diferença”, elogiou.

Tite foi questionado sobre o fato de que o Brasil foi eliminado por seleções da Europa nas últimas quatro Copas. O treinador destacou que teve nesta edição “uma equipe sólida e agressiva”, e que como seis das oito seleções das quartas de final eram do Velho Continente, seria muito mais provável que, se uma eliminação ocorresse, fosse por uma delas.