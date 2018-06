Tite confirma mesma escalação da estreia para enfrentar Costa Rica

O Brasil entrará em campo para a partida de sexta-feira contra a Costa Rica com a mesma equipe titular que enfrentou a Suíça no empate por 1 x 1 na estreia na Copa do Mundo, mas terá ajustes de posicionamento, afirmou o técnico Tite nesta quinta-feira.

O treinador confirmou, em entrevista coletiva antes do treino da equipe no estádio de São Petersburgo, que repetirá a escalação com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus.

O treinador disse que o time precisa ser efetivo e transformar as oportunidades em gol, e que a equipe que vem treinando como titular tem essa condição. Segundo Tite, ajustes de posicionamento continuarão a ser feitos.

“Eu também estava na expectativa do primeiro jogo. Hoje já tem foco maior, abstração maior. Alguns ajustes vamos continuar fazendo de posicionamento”, disse o treinador, de acordo com o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Tite também elogiou o zagueiro Thiago Silva, escolhido para ser o capitão da seleção brasileira contra os costarriquenhos dentro da política de rodízio implementada pelo treinador. Tite destacou a recuperação do jogador após ser um dos mais criticados pelo fiasco brasileiro no Mundial de 2014 em casa.

“Se pegássemos todo mundo que foi criticado na última Copa do Mundo, teríamos terra arrasada. E a vida, o futebol não são assim. Coloquei coerentemente que havia uma série de atletas com maturidade suficiente para continuar esse rodízio. Thiago é um deles”, afirmou.

O Brasil precisa de uma vitória contra a Costa Rica, em São Petersburgo, para melhorar sua situação no Grupo E depois do empate com os suíços. A seleção depois encerrará sua participação na primeira fase no dia 27 contra a Sérvia, que ganhou dos costarriquenhos em sua estreia.