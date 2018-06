Tite começa a estruturar equipe que decidirá classificação para as oitavas

Sochi (Rússia) – A seleção brasileira intensificou neste domingo a preparação para a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Sérvia, na qual ambas brigarão para se classificar às oitavas de final.

Os poucos minutos de atividade abertos à imprensa permitiram observar à distância uma longa conversa no centro do gramado entre o técnico Tite e os jogadores.

Após um aquecimento, nove dos titulares que jogaram mais de 45 minutos na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica na última sexta-feira realizaram um trabalho específico.

O meia Willian, que foi substituído por Douglas Costa no intervalo da última partida, foi submetido a um trabalho físico especial.

Após um morno empate em 1 a 1 com a Suíça na estreia e uma vitória no fim por 2 a 0 sobre a Costa Rica, o Brasil conseguiu terminar a segunda rodada como líder do grupo E e eliminou matematicamente a seleção costa-riquenha.

Apesar do bom desempenho, Douglas Costa lesionou a coxa direita está fora da partida decisiva contra a Sérvia. Além dele, o lateral-direito Danilo, que perdeu o posto para Fagner devido a uma lesão no quadril, ainda não tem prazo para voltar.

Brasil e Sérvia se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 15h (horário de Brasília) na Otkrytiye Arena, em Moscou. Ao mesmo tempo, a Suíça, que também briga por uma vaga, jogará contra a eliminada Costa Rica no Estádio Nizhny Novgorod. EFE