“Time” elege Michele Obama, BTS e Gaga entre os mais influentes de 2019

São Paulo — Nesta quarta-feira (17), a revista Time divulgou as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2019. Sandra Oh, Brie Larson, Ariana Grande, Donald Trump, Juan Guaidó e Taylor Swift estão entre os nomes deste ano.

No ano passado, a revista não havia incluído o nome de nenhum brasileiro. Nesta edição, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é mencionado na categoria líderes.

A lista, que completa sua 16ª edição, conta com cinco categorias: Pioneiros, Artistas, Líderes, Ícones e Titãs. Cada um dos mais influentes é apresentado através de um texto escrito por outra personalidade.

Na categoria “Artistas”, o ator The Rock recebe destaque, com um texto escrito por Gal Gadot. “Não há ninguém tão quieto em Hollywood como Dwayne Johnson, e certamente poucos são tão ocupados quanto ele. Dwayne acredita que o céu é o limite e vai até e além do limite para garantir que entrega 100% em cada dia”, escreve a atriz. Ambos se juntarão neste ano para gravar o filme “Red Notice”, com estreia prevista para 2020.

The Rock aparece acompanhado na lista por Emilia Clarke (Game of Thrones), Brie Larson (Capitã Marvel) e Yalitza Aparicio (Roma).

Já na categoria “Ícones”, Lady Gaga, a cantora e protagonista do filme “A Star Is Born” — vencedor do Oscar de Melhor Canção — é descrita por Celine Dion como “uma das melhores vozes do mundo: poderosa e convincente”. “Ela é uma das artistas mais inovadoras que já vi”, afirma. Celine, vencedora do Grammy, diz que Gaga continuará inspirando todos a sua volta, inclusive as gerações que estão por vir.

Também na categoria estão nomes como Taylor Swift, Michelle Obama e Spike Lee.

Mohamed Salah, LeBron James, Tiger Woods e Mark Zuckerberg são alguns dos nomes da categoria “Titãs”.

Entre os “Pioneiros” está Sandra Oh, conhecida pelo papel de Cristina Yang na série americana “Grey’s Anatomy”. Oh foi descrita por Shonda Rhimes, criadora da série.

Confira a lista abaixo

Pioneiros

Sandra Oh

Indya Moore

Marlon James

Chrissy Teigen

Massimo Bottura

Hasan Minhaj

Samin Nosrat

Ninja

Arundhati Katju e Menaka Guruswamy

Naomi Osaka

Leah Greenberg e Ezra Levin

Fred Swaniker

Lynn Nottage

Tara Westover

Adam Bowen e James Monsees

Barbara Rae-Venter

He Jiankui

Aileen Lee

Jay O’Neal e Emily Comer

Shep Doeleman

Artistas

Dwayne Johnson

Regina King

Khalid

Emilia Clarke

BTS

Brie Larson

Joanna e Chip Gaines

Ariana Grande

Mahershala Ali

Glenn Close

Rami Malek

Luchita Hurtado

Ozuna

dream hampton

Richard Madden

Yalitza Aparicio

Clare Waight Keller

Ícones

Taylor Swift

Michelle Obama

Spike Lee

Christine Blasey Ford

David Hockney

Desmond Meade

Lady Gaga

Radhya Almutawakel

Pierpaolo Piccioli

Maria Ressa

Caster Semenya

Mirian G.

Grainne Griffin, Ailbhe Smyth e Orla O’Connor

Loujain al-Hathloul

Titãs

Mohamed Salah

LeBron James

Jennifer Hyman

Gayle King

Mark Zuckerberg

Tiger Woods

Jeanne Gang

Bob Iger

Pat McGrath

Alex Morgan

Vera Jourova

Ryan Murphy

Mukesh Ambani

Ren Zhengfei

Marillyn Hewson

Jerome Powell