Thiago Silva é o único brasileiro em seleção da Copa de jornal francês

Paris – O zagueiro Thiago Silva foi o único brasileiro escalado na seleção ideal da Copa do Mundo escalada nesta terça-feira pelo jornal francês “L’Équipe”, que teve o goleiro Thibaut Courtois e o meia Eden Hazard, ambos da Bélgica, como os mais bem avaliados.

Courtois e Hazard, jogadores que se destacaram na campanha que resultou o terceiro lugar do torneio, receberam nota 7, de um total de 10. O goleiro teve média de menos de um gol sofrido por jogo (0,86) e Hazard marcou três gols e deu duas assistências em seis partidas.

Mesmo sendo uma publicação do país que foi campeão do mundo, jogadores de outras nacionalidades aparecem com notas melhores que os franceses na seleção da publicação. O uruguaio Edinson Cavani foi o terceiro melhor, e Thiago Silva aparece logo na sequência.

Eleito o craque da competição com a Bola de Ouro da Copa, entregue pela Fifa, o croata Luka Modric aparece na quinta colocação da escalação do L’Équipe, ao lado do zagueiro francês Raphael Varane.

A equipe ideal do “L’Équipe” foi: Courtois (BEL, com nota 7); Trippier (ING, 6,17), Varane (FRA, 6,57), Thiago Silva (BRA, 6,6) e Hernandez (FRA, 5,86); Pogba (FRA, 6,33), Modric (CRO, 6,57) e De Bruyne (BEL, 6,5); Mbappé (FRA, 6,33), Cavani (URU, 6,75) e Hazard (BEL, 7).

O jornal também fez uma lista dos jogadores com piores médias, mas que atuaram em pelo menos duas partidas. O time que decepcionou no Mundial tem: Caballero (ARG, 2,5); Piszczek (POL, 3), E. Alvaréz (MEX, 3), O. Duarte (CRC, 3) e Rybus (POL, 3); Khedira (ALE, 2), Goralski (POL, 3,5) e Özil (ALE, 3); Müller (ALE, 2,5), Iheanacho (NIG, 3,5) e Sisto (DIN, 3,67).