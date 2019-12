The Witcher já está disponível na Netflix

São Paulo — Baseada em uma série de livros, de Andrzej Sapkowsk, e jogos para videogame, a série The Witcher estreou nesta sexta (20) na Netflix, como uma produção original do serviço de streaming. A produção foi ao ar às 5h da manhã.

Com a promessa de atender a um público consolidado que é fã de universos fantásticos e está órfão desde o fim de Game of Thrones, The Witcher conta com Henry Cavill no papel principal, o do bruxo-matador de aluguel de monstros, Geralt de Rívia.

O ator também pode ajudar a levar para a produção um público fã de super-heróis. Cavill era conhecido como o Super-Homem nos filmes produzidos pelo estúdio Warner. Agora, na série, Henry Cavill interpretará outro personagem com superpoderes, mas em um ambiente completamente diferente.

A série conta a jornada do caçador de monstros enquanto “luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, de acordo com a descrição oficial do canal.