The Witcher e muito mais: veja as estreias da Netflix e Amazon em dezembro

São Paulo — A seleção de filmes, documentários e séries que chegarão em dezembro aos serviços de streaming Netflix e Amazon Prime traz uma mescla de sucessos consagrados e produções originais.

Na Netflix, o destaque é a estreia de “The Witcher”, com a atuação de Henry Cavill, baseada nos livros de mesmo nome, escritos por Andrzej Sapkowski. A série de fantasia vem na esteira de produções de sucessos, como “Vikings”, do History, e “Game Of Thrones”, da HBO.

Neste mês, também chegam ao catálogo da Netflix filmes indicados ao Oscar como “A Chegada”, “Manchester à Beira-Mar” e “Corra!”.

Entre as produções originais, está o filme “Dois Papas”, com Jonathan Price e Anthony Hopkins. O filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles retrata o papa Bento XVI e o futuro papa Francisco em um dos momentos mais dramáticos da história da Igreja.

Já na Amazon Prime o destaque vai para as oito temporadas de “The Walking Dead” e para a animação “Aladdin”, da Disney. O serviço também traz novas temporadas de produções próprias, como “The Expanse”, e os filmes “Tubarão”, de Steven Spielberg, considerado um clássico, e “Vingadores: Ultimato”, sucesso recente de bilheteria.

Veja abaixo as listas de estreias da Netflix e Amazon Prime em dezembro.

Netflix

Séries

The Witcher 20 de Dezembro Você 26 de Dezembro Perdidos no Espaço 24 de Dezembro Apocalipse 5 de Dezembro O escolhido 6 de Dezembro Apache: A vida de Carlos Tevez 5 de Dezembro Virgin River 6 de Dezembro Fuller House 6 de Dezembro Colony 1 de Dezembro Mágica para a Humanidade data ainda não anunciada Natal em 3 por 4 data ainda não anunciada The Rap Game: Temporada 1 data ainda não anunciada A Rainha do Sul: Temporada 3 data ainda não anunciada

Filmes

Esquadrão 6 13 de Dezembro História de um Casamento 6 de Dezembro Dois papas 20 de Dezembro O príncipe do Natal: O bebê real 5 de Dezembro Especial de Natal Porta dos Fundos 3 de Dezembro Ted Bundy: A irresistível face do mal 5 de Dezembro Passageiros data ainda não anunciada Manchester à Beira-Mar data ainda não anunciada Corra! data ainda não anunciada A Chegada data ainda não anunciada O Zoológico de Varsóvia data ainda não anunciada

Amazon Prime

Séries originais Amazon

The Marvelous Mrs. Maisel 6 de dezembro The Expanse 13 de dezembro The Grand Tour Presents: Seamen 13 de dezembro

Séries

The Walking Dead 20 de dezembro Os Irmãos Freitas 1 e 2/12 Família Frente a Frente 5,13 e 20/12 De Férias com O Ex Celebs 5,12 e 19/12 The Purge 6,12 e 20/12

Para crianças

Frozen 1 de dezembro O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida 31 de dezembro Dragons: Defenders of Berk 31 de dezembro Dragons: Riders of Berk 31 de dezembro

Filmes