The Irishman será convidado de honra do Festival de Roma

O novo filme de Martin Scorsese, “The Irishman”, será o convidado de honra do Festival de Roma, realizado em outubro na capital italiana, informaram os organizadores nesta segunda-feira, 16.

O filme mais esperado do ano, produzido pela Netflix e que reúne Robert De Niro e Al Pacino, será lançado oficialmente no festival de cinema de Nova York em 27 de setembro, e em Roma será exibido em 21 de outubro.

“É uma grande honra a participação do filme ‘The Irishman’ no Festival de Roma (…) É o filme mais esperado do ano, com atores fora do comum”, anunciou o diretor artístico do festival, Antonio Monda.

Inspirado no romance de Charles Brandt “Maté a Hoffa”, o ambicioso projeto de Scorsese, com um orçamento de US$ 100 milhões, começou em 2008 e, depois de muitos problemas, passou para as mãos do novo gigante do audiovisual.

Será usada tecnologia para rejuvenescer os protagonistas, Al Pacino e Robert De Niro, que aparecerão trinta anos mais jovens.

Scorsese, com oito indicações ao Oscar de melhor diretor, fala do misterioso desaparecimento do líder sindical americano Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino, suspeito de ter sido morto por Frank “The Irishman” Sheeran, interpretado por Robert De Niro, um assassino da máfia.

O Festival de cinema de Roma celebra sua 14ª edição de 17 a 27 de outubro e também contará com a presença de Bill Murray, Ron Howard, Olivier Assayas e Bertrand Tavernier.