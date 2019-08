Terceira temporada de “The Crown” tem data de estreia divulgada

A terceira temporada da série The Crown vai estrear no dia 17 de novembro, com exclusividade na Netflix.

Escrita por Peter Morgan, obra traz a atriz Olivia Colman interpretando a Rainha Elizabeth II, Tobias Menzies será o Príncipe Phillipe, Helena Bonham Carter como a Princesa Margaret Ben Daniels como Tony Armstrong-Jones, Josh O’Connor como Príncipe Charles, Erin Doherty como Princesa Anne, Marion Bailey como a Rainha Mãe, e Jason Watkins como o Primeiro-ministro Harold Wilson.

Nessa nova temporada, o foco está no período que vai de 1964 a 1977.

Veja o teaser: