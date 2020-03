Tenor Plácido Domingo tem resultado positivo para novo coronavírus

O tenor espanhol Plácido Domingo anunciou neste domingo, 22, que recebeu o diagnóstico da covid-19, doença causada pela infecção do novo coronavírus. Por meio de uma publicação no Facebook, ele disse que era um “dever moral” anunciar o resultado ao público.

“Minha família e eu estamos todos em auto-isolamento pelo tempo que for considerado clinicamente necessário. Atualmente, estamos todos de boa saúde, mas experimentei sintomas de febre e tosse, decidindo fazer o teste e o resultado voltou positivo”, contou ele.

Domingo aproveitou o anúncio para reforçar os cuidados de prevenção que as pessoas devem ter a fim de prevenir a infecção, como lavar as mãos com frequência e manter distanciamento social. “E, acima de tudo, fique em casa, se puder!”, destacou o tenor.

“Juntos, podemos combater esse vírus e interromper a atual crise mundial, para que possamos retornar à nossa vida diária normal em breve. Siga as diretrizes e os regulamentos do governo local para manter a segurança e proteger não apenas a si mesmos, mas a toda a nossa comunidade”, escreveu ele.