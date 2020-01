Temporada de tapas: conheça restaurantes especializados no prato espanhol

Tapas de Aragon

Alameda Ministro Rocha de Azevedo, 1373, Jardins, São Paulo, (11) 3085-1887

Na ativa desde 2014, o restaurante ibérico Aragon, nos Jardins, se dividiu em dois no final do ano passado. A ala que antes ficava mais escondida ganhou o nome de Tapas de Aragon, além de entrada independente, e virou animado ponto de encontro de início de noite. A novidade tem atraído uma turma que ronda os 30 anos e não abre mão de se vestir com apuro para sair de casa.

Pelas mesas se avistam coquetéis autorais como o Mandarino, que junta vodca, licor de mandarino, tangerina, manjericão, Angostura e tangerina desidratada (R$ 28), e o Serena, feito com cachaça envelhecida, suco de limão, xarope de caju, pimenta jamaicana e noz moscada (R$ 28). Parceira da Monkey 47, a casa também prepara boas combinações com o incensado gim alemão. Para dividir, têm boa saída as jarras de sangria e clericot.

Para tapear a fome, as croquetas de frango com jamón ou pato e cogumelos (R$ 19, quatro unidades) tendem a ser o ponto de partida, seguidas dos ovos estalados com batata palha e jamón – a proposta é misturar tudo e comer com pão. Temperados com molho de manteiga de ervas e limão siciliano, os espetinhos de camarão, lula e polvo na chapa, servidos com tomate cereja, custam R$ 38 (duas unidades).

Mé

Rua Bela Cintra, 1.551, Subsolo, Jardins, São Paulo.

A chef Renata Vanzetto transformou o subsolo do imóvel que abriga o restaurante Ema e o bar MeGusta numa convidativa taberna, com clima rústico. Inaugurada em novembro, a novidade comporta apenas 20 fregueses – o nome faz menção ao som emitido pelas ovelhas, que viraram o mascote do endereço, e ao que todo mundo sabe o que é. O cardápio lista pedidas para comer com a mão, como torradinhas com salmão curado na casa – com wasabi, sal e açúcar -, creme azedo e dill (R$ 25) e bolinhos de fideuá com camarão (R$ 25).

A chef aposta que os hits serão as tábuas. A que junta filé de tainha defumada, suas ovas curadas, botargas, pão e creme azedo custa R$ 45. A de embutidos sai por R$ 48 e a de queijos de produtores artesanais, que chegam à mesa com mel in natura, não filtrado, é preparada por R$ 55. Para beber, recomendamos inspecionar a boa carta de vinhos.

Bodega La Barra

Rua Carla, 77, Itaim Bibi, São Paulo, (11) 3078-9104

Assim como a Renata Vanzetto, Rodolfo De Santis parece determinado a criar um vasto império gastronômico. Dono do Nino Cucina & Vino e da Osteria Nonna Rosa, entre sete outros empreendimentos de sucesso, o chef inaugurou seu bar de tapas na metade do ano passado.

Instalada em um endereço acanhado com iluminação escurinha no Itaim Bibi, a Bodega La Barra é especializada em tapas e vermutes. Do primeiro grupo, boas opções são a cremosa tortilla de batata com cebola (R$ 19), as croquetas de rabada (R$ 28) e o grão de bico com morcilla e ovo (R$ 39).

O arroz negro com lula e polvo (R$ 79) e o fideuá incrementado com pato e foie gras (R$ 81) são as melhores escolhas para quem procura uma refeição propriamente dita. O negroni com toque de vinho jerez é um dos drinques mais requisitados.