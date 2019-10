Tempo de novidades

Luminor Luna Rossa Regatta

O relógio é um dos três lançamentos de outubro da Panerai – os outros dois são o Luminor Luna Rossa Chrono Flyback e o Luminor Luna Rossa

GMT. Todos prestam tributo à equipe de vela Luna Rossa, que vai defender a Itália na 36ª edição do torneio America’s Cup, marcado para 2021 na Nova Zelândia.

Parceira da esquadra, a relojoaria italiana havia lançado em janeiro, durante o Salão Internacional de Alta Relojoaria de Genebra, o modelo Panerai Submersible Luna Rossa.

O Luminor Luna Rossa Regatta tem caixa de titânio de 47 milímetros com quase 20 de espessura. Na parte traseira há o logotipo da Luna Rossa, o desenho do veleiro da equipe e a inscrição do America’s Cup. O modelo resiste a 100 metros de profundidade e dispõe de funções como contagem regressiva própria para regatas. Preço sob consulta. http://www.panerai.com

Coleção de pulseiras Breitling

A marca de vestuário Outerknown, fundada pelo surfista Kelly Slater, se aliou à relojoaria suíça Breitling para lançar uma coleção de pulseiras coloridas e marcantes. É composta por 18 modelos feitos com tecido econyl, confeccionado a partir de resíduos de nylon, encontrados, principalmente, nos oceanos.

As novidades podem ser usadas em qualquer relógio da Breitling, mas foram idealizadas para o novo Superocean Outerknown. Esse produto tem caixa de 44 milímetros em aço inoxidável com um bisel unidirecional de roda de cronógrafo, que permite cronometrar mergulhos com precisão.

O mostrador é verde e os ponteiros, os números e os índices são revestidos com um material luminescente que facilita a consulta debaixo d`água. A resistência no fundo do mar, aliás, é de 1000 metros. Preços sob consulta. http://www.breitling.com

Hublot Big Bang MP-11 Saxem

A relojoaria Hublot ganhou fama por utilizar em seus relógios as versões amarela, preta, azul e vermelha da safira. Dada a impossibilidade de usar a safira verde, a marca desenvolveu um material jamais usado no setor. Com um tom de verde similar ao das esmeraldas, o saxem tem ótima resistência e um brilho próximo ao dos diamantes.

O material encobre o Big Bang MP-11, lançamento limitado a vinte unidades. O modelo tem caixa de 45 milímetros, espessura de 10,95 e pulseira de borracha preta. As engrenagens à mostra fazem dele um “relógio esqueleto” e o sistema de corda manual tem reserva de energia para duas semanas. Preço sob consulta. http://www.hublot.com